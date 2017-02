Donald Trump certainly owns a bathrobe. Sean Spicer was merely protecting us from the horrible truth. #SeanSpicerFacts #bathrobegate #Trump pic.twitter.com/ei6R6Rz2hg — Alaric DeArment (@AlaricJDeArment) 7. Februar 2017

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7. Februar 2017

I've never worn a #bathrobe, let alone own one. pic.twitter.com/hbkyorxUpZ — Donald J. Trump (@POTUSgoneROGUE) 7. Februar 2017

"Wenn er nicht im Bademantel fernsieht oder mit alten Wahlkampfhelfern telefoniert, bricht Trump mitunter zur Erkundung ungewohnter Ecken in seinem neuen Heim auf", schrieb die "New York Times" über die Freizeitgestaltung des Präsidenten im Weißen Haus unter Berufung auf Regierungsmitglieder und Vertrauten aus dem Umfeld Trumps.Trump, der solchen unbedeutenden Dingen nach wie vor große Aufmerksamkeit schenkt oder sie geschickt als mediale Nebelgranaten zu nutzen scheint, stieß sich an der Behauptung, er habe einen Bademantel. Denn Sean Spicer trat vor die Presse und dementierte den Bericht umgehend: "Ich glaube nicht, dass der Präsident einen Bademantel besitzt. Auf jeden Fall trägt er nie einen".Auf Twitter tauchten kurz darauf Bilder von Trump auf, die ihn im Bademantel zeigen.