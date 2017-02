Barack Obama genießt seine neu gewonnene Freizeit

Von Richard Branson Michelle und Barack Obama: Auszeit auf Privatinsel

Barack Obama hat das Amt des US-Präsidenten weitergegeben. Während sein Nachfolger Donald Trump immer mehr Menschen gegen sich aufbringt , lässt es sich das einstige Oberhaupt der Vereinigten Staaten nun gut gehen und macht erstmal Urlaub. Von Milliardär Richard Branson wurden die Obamas auf die Privatinsel Mosquito Island eingeladen und genießen dort die Ruhe und die Freiheit in vollen Zügen.Nachdem Barack Obama während seiner Amtszeit von gefährlichen sportlichen Aktivitäten Abstand halten musste, holt er nun alles nach. Er versucht sich am Kitesurfen, während sein Freund Branson Foilboard Surfing lernt.Am letzten Tag des gemeinsamen Urlaubs gab es gar einen Wettkampf zwischen den beiden. In seinem Blog schrieb Branson darüber: "Wir stimmten einem Finale am letzten Tag zu, um zu sehen, wer sich am längsten auf den Beinen halten könnte."Das Ergebnis gibt's im Video oben zu sehen!