Beckhams gaben sich noch einmal das Jawort

David und Victoria Beckham sind seit 17 Jahren verheiratet - womöglich funktioniert die Beziehung des Promi-Paares gerade aufgrund der außergewöhnlichen Geschenke so gut: David soll seiner Victoria im Jahr 2004 einen Platin-Vibrator um rund 1,3 Millionen Euro geschenkt haben! (Foto: www.viennareport.at/Ash Knotek)

Süße Liebeserklärung Victoria und David Beckham feiern 17. Hochzeitstag

Wow 17 years ago to this day this happened... I was lucky to meet someone who has the same drive and wanted the same things in life... We have created 4 beautiful children and I couldn't wish for a more loving and caring mummy for them... Happy anniversary, I love you ????? Ein von David Beckham (@davidbeckham) gepostetes Foto am 4. Jul 2016 um 1:05 Uhr

Es bleibt in der Familie Finanzspritze: Beckham hilft mit 6,6 Millionen aus

Fast 20 Jahre nach ihrer Hochzeit sind Victoria und David Beckham nach wie vor glücklich verheiratet. Um das zu feiern, haben die beiden still und heimlich ihr Ehegelübde erneuert."Wir haben damals eine Menge dafür ausgegeben", verrät David in einem Gespräch mit "Radio 4" über die erste Hochzeit im Jahr 1999. "Wir haben unser Ehegelübde erneuert und das war viel intimer, da waren etwa sechs Leute in unserem Haus", berichtet der Fußballer nun über das zweite Jawort.David und Victoria Beckham haben gemeinsam vier Kinder. Im Laufe ihre Ehe hätten die beiden Höhen und Tiefen durchgemacht, seien aber nach wie vor sehr glücklich miteinander: "Natürlich macht man über die Jahre Fehler, wie wissen alle, dass eine Ehe manchmal schwierig ist und es darum geht, diese Dinge durchzuarbeiten. Immer, wenn einer eine schwere Zeit durchmacht, reden wir, denn wir kennen uns gegenseitig besser als jeder andere."