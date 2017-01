Bella Thorne: Morddrohung nach Trennung von ihrem Freund

Charlie Puth Bella Thorne knutscht mit neuem Lover am Strand

Via Twitter Bella Thorne hat sich als bisexuell geoutet

Gegenüber dem "People"-Magazin verriet die Aktrice: "Ich habe eine Trennung durchgemacht und das war hart. Fans denken, sobald ich mit jemandem gesehen werde, muss ich in einer Beziehung mit demjenigen sein. Das stimmt aber nicht."Die 19-Jährige komme mit Jungs einfach besser aus: "Ich hänge die ganze Zeit mit den unterschiedlichsten Leuten ab, die ich nicht date. Wir sind einfach nur Freunde. Ich hänge mit vielen Jungs ab. Ich bin ein burschikoses Mädchen. Die meisten meiner Freunde sind Typen, weil mir Mädchen meistens zu mädchenhaft sind." In den sozialen Medien begegne ihr viel Hass: "Sie denken alle, dass sie dein Leben kennen und dann holen sie ihre Freunde mit ins Boot, um dich fertig zu machen. Da sind so viele Leute, die dich hassen und alle möglichen Schimpfwörter auspacken. Eine Person sagt etwas und alle springen darauf an. Ich habe Todesdrohungen bekommen, weil sie dachten, ich betrüge meinen Ex - eine absolute Lüge."Weil die sozialen Netzwerke Teil ihres Lebens seien, brauche sie einen Partner, der das versteht: "Wenn du mit jemandem zusammen bist, der die sozialen Medien nicht versteht, hast du ein sch*** großes Problem, wenn du damit nicht aufhören willst. Ich kann das nicht an mir verändern." Auch wenn sie der Trubel um sie herum nerve, gehöre das zu ihrem Leben. "Glaubst du, ich will, dass die Paparazzi mir überall hin folgen? Glaubst du, ich will, dass die Leute mich beschimpfen und Sch**** über mich erzählen? Nein! Aber das ist mein Leben und wenn man mich datet, muss man sich dessen auch bewusst sein."