Ben Tewaag (Foto: Facebook/Matthias David)

Ben Tewaag bekam in Berlin den Preis "Dampfer des Jahres". Der Preis wurde von "eGarage.de" und "InnoZigs" verliehen. Er erhielt den Preis für seine Zeit bei "Promi Big Brother", in der er unabsichtlich Werbung für E-Zigaretten machte. Auslöser für den Wechsel von Zigaretten auf E-Zigaretten sei das Rauchverbot in geschlossenen Räumen gewesen.

"Leider lügt meine Mutter" Ben Tewaag schimpft öffentlich über Uschi Glas

Erneut vor Gericht Ben Tewaag: Klage auf 10.000 Euro Schadenersatz

VIP-Bilder des Tages 12.01.2017: Bella Hadid schickt ihren Fans Urlaubsgrüße. (Foto: Instagram / @bellahadid)

Gegenüber "klatsch-tratsch.de" erklärte er: "Und in Holland ist es so wie in Deutschland, wenn du rauchen willst, musst du im Restaurant oder in der Bar vor die Tür gehen. Was für mich bedeutet hat, dass ich eigentlich den ganzen Abend draußen stand. Aber E-Zigarette darf man drinnen rauchen".Auch beruflich beschäftigt sich der 40-Jährige jetzt mit E-Zigaretten. "Ich habe gerade eine zweite Firma gegründet. Wir stellen selber E-Liquids für E-Zigaretten her. Die Firma heißt PHX-Liquids".Seit der Teilnahme im "Big Brother"-Haus hat sich für den Sohn vonviel verändert. Vor allem die Zuschauer konnten ihn besser kennenlernen. "Die wissen jetzt, dass das Image aus der Zeit davor nicht mehr zutreffend ist. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe auch mittlerweile einen Bauch. Ich renne nicht in der Gegend herum und bin böse. Insofern hat meine Teilnahme gebracht, dass die Leute sich selber ein Bild machen konnten".