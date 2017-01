Betty White wäre gerne wieder ein "Golden Girl"

Betty White bei der Premiere von "Dr. Seuss' The Lorax" in Los Angeles, 2012. (Foto: Reuters)

Betty White beim 40. Jubiläum von Saturday Night Live (SNL) in New York, 2015.

Betty White Die schrägste Oma in ganz Hollywood

Die Sitcom "Golden Girls" lief in den 80er und 90er Jahren sehr erfolgreich im TV und erzählt von vier älteren Damen, die in einer Wohngemeinschaft leben. Betty White mimte die naive Witwe Rose Nylund. An ihrer Seite standen Estelle Getty als "Sophia", Beatrice Arthur als "Dorothy" und Rue McClanahan als "Blanche".Dem Online-Portal "Yahoo" erklärte die 95-Jährige, dass sie sich eine Neuauflage der kultigen Serie wünschen würde: "Ich würde das gerne machen."Außerdem erzählt die Schauspielerin, die seit rund 75 Jahren im TV- und Filmbusiness erfolgreich tätig ist, dass sie sehr dankbar für die letzten Jahre sei: "Ich bin einfach nur dankbar, dass die Menschen all diese Jahre so freundlich zu mir waren. Die Tatsache, dass ich noch arbeite, dafür bin ich am dankbarsten, dass mir immer noch Jobs angeboten werden. Ich bin das glücklichste alte Frauenzimmer auf zwei Beinen."