Das Stück stammt aus der Kollektion SS17 Ready-To-Wear aus dem Modehausund kostet exakt 21.945 Dollar. Darunter trug sie ein weißes T-Shirt und extrem zerrissene Jeans. Als Accessoire diente ein Fächer, auf dem der Name des Modehauses gestickt war.Auch Tochter Blue Ivy war in Sachen von Gucci gekleidet. Sie trug ein knallgrünes Kinderkleid mit edlen Stickereien, darüber lässig eine Jeansjacke. Die Kleine dürfte Gefallen an Gucci gefunden haben, denn auch bei denzeigte sie sich in einem Outfit des italienischen Designers.