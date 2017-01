"Werde mir Hilfe suchen" Rob Kardashian: Öffentliche Entschuldigung bei Blac Chyna

Mit ihrem Körperbau passt die junge Mutter perfekt zum Kardashian-Clan. Denn nicht nur ihre Kehrseite ist üppig beladen, auch vorne hat Blac Chyna zwei gute Argumente.Die ehemalige Stripperin war Star-Gast des Nachtclubs "1 OAK" in Las Vegas und presste sich dafür in ein hautenges Kleid mit tiefem Ausschnitt. Als Hingucker war ein kleiner Glitzerstein zwischen ihren Brüste gedacht, doch bei so viel Busen-Masse viel der nur bedingt auf.Es war der erst offizielle Auftritt seit der Geburt von Tochter Dream vor genau zwei Monaten. "Wir jungen Mütter brauchen auch mal eine Nacht für uns alleine. Ich finde es nicht komisch, ein paar Stunden nicht bei meiner Tochter zu sein. Ich bekomme sehr viel Unterstützung und bin ja nicht weit weg", sagte die 28-Jährige gegenüber dem "People"-Magazin.Doch auch im Nachtclub wurde sie an ihren Knirps erinnert: Show-Girls hielten riesige Papp-Köpfe von Baby Dream, Blac Chyna und Rob Kardashian in die Kamera.