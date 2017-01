Lustige Reaktion Affäre zwischen Kate Hudson und Brad Pitt: Jetzt spricht ihr Bruder

Nach der Trennung von Angelina Jolie (41) wohnte Brad Pitt (53) vorübergehend bei Freunden. Der Schauspieler wusste nicht genau, wie es weitergehen und wo er in Zukunft wohnen soll. Doch scheinbar hat der Frauenschwarm jetzt eine Lösung gefunden.Pitt möchte das einstige Familiendomizil von ihm und seiner Ex-Frau zu einem Kinderparadies umfunktionieren. Wie "Radar Online" berichtet, möchte er so das Vertrauen seiner Sprösslinge wieder zurück gewinnen. Große Trampoline stehen bereits im Garten und ein Skate-Park ist in Planung."Das ist erst der Anfang. Er möchte auch einen Teil vom Haus abreißen, damit dort ein Spielplatz entstehen kann", verriet eine Quelle dem Magazin.Der 53-Jährige möchte, dass sich seine Kinder Maddox, Pax, Shiloh, Knox, Zahara und Vivienne in dem Haus wohlfühlen und es gemütlich haben. Er selbst sei ebenfalls bereit, wieder in das Haus zurückzuziehen. Schließlich lebte er schon darin, bevor er Angelina kennengelernt hat.Um die Pläne in die Tat umsetzen zu können, muss Brad nur noch auf die Lockerung der Regeln im Umgang mit seinen Kindern warten. Erst dann darf der Nachwuchs wieder bei ihm übernachten."Brad hat alle Auflagen erfüllt, geht zur Therapie mit den Kindern und wurde von allen Vorwürfen entlasten", schreibt das Blatt weiter.Mehrere Millionen Dollar hat der Hollywood-Star in das Projekt gesteckt und möchte damit vor allem Pax und Maddox von seinen Vaterqualitäten überzeugen. "Die beiden sind definitiv Muttersöhnchen, aber welches Kind wäre nicht begeistert von einem eigenen Skate-Park, Verstecken und Trampoline", so der Insider.Überschneidungen oder ungewollte Zusammentreffen mit Angelina Jolie wird es aber in Los Feliz nicht geben. die 41-Jährige zog bereits kurz nach der Einreichung der Scheidung aus dem Familiendomizil aus.