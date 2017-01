"The Incredible Story of Brangelina" Brangelina-Trennung wird zum TV-Film

Zurück nach Los Feliz Brad Pitt: Wohnt er wieder bei Angelina Jolie?

Lustige Reaktion Affäre zwischen Kate Hudson und Brad Pitt: Jetzt spricht ihr Bruder

"Sie soll wissen, dass ich lebe" Angelina Jolie: Leibliche Mutter will Kontakt zu Zahara

Deshalb die Geheimhaltung Angelina Jolie fühlt sich im Stich gelassen

Vor der schmutzigen Schlammschlacht lebten Brad Pitt, Angelina Jolie und die gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (13), Silhou (10) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (beide 8) in der Villa in Los Angeles. Auf die ganzen Erinnerungen an seine Noch-Frau scheint der Schauspieler aber keine Lust zu haben und entrümpelt kurzerhand das ganze Haus."Radar Online" veröffentlichte Bilder, auf denen zu sehen ist, wie der Schauspieler Möbel, Fotos und kleine Gegenstände aus dem Haus abholen lässt. "Brad baucht Angelinas Kram nicht - Dinge wie Teppiche aus dem Fernen Osten, seltsame Ornamente, Decken und verschiedene Möbelstücke, die sie als Paar gemeinsam gekauft haben", sagte eine Quelle.Doch seine sechs Kinder haben bei der neuen Einrichtung dennoch ein Wörtchen mitzureden, denn für den Nachwuchs plant Pitt eine Spielwiese um mehrere Millionen Dollar. Ein Trampolin und ein Skate-Park sollen im Garten der Villa entstehen. Derzeit darf der 53-Jährige seine Kinder nur einmal die Woche sehen. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.