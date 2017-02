Brad Pitt wirft Angelina Jolies Sachen aus der Villa

"The Incredible Story of Brangelina" Brangelina-Trennung wird zum TV-Film

Wie "Radar Online" berichtet, schickte Brad Pitt ein Entrümpelungsteam in die einst gemeinsame Villa in Los Angeles, um alle Dinge seiner Ex entsorgen zu lassen.Die Sachen schienen sowieso nicht so nach dem Geschmack des Schauspielers gewesen zu sein, denn ein Freund von Pitt sagte dem Klatschportal: "Brad will das Zeug von Angelina nicht - Dinge, wie Teppiche aus dem fernen Osten, seltsame Ornamente, Decken und verschiedene Möbelstücke."Für die sechs Kinder plant Pitt indessen eine Spielwiese um mehrere Millionen Dollar. Ein Trampolin und ein Skate-Park sollen im Garten der Villa entstehen. Derzeit darf der 53-Jährige seine Kinder nur einmal die Woche sehen. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.