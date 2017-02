(Foto: imago-stock)

Mehr Fakten Tara Palmer-Tomkinson (Foto: imago-stock)

Das britische It-Girl Tara Palmer-Tomkinson ist tot. Die 45-Jährige, die als Schriftstellerin, Reality TV-Persönlichkeit, Model und und Charity Lady bekannt war, starb ersten Meldungen zufolge an einem Gehirntumor, der im vergangenen Jahr bei ihr diagnostiziert worden war.

Drei Monate kämpfte Palmer-Tomkinson mit dem Tumor. Am Mittwoch hat sie den Kampf schließlich verloren. Kurz nach Mittag wurde sie von Rettungskräften in ihrer Wohnung in London für tot erklärt.



"Ich bin nicht mehr die Person, die ich einmal war" sagte sie kurz nach der niederschmetternden Diagnose. "Es war mir total wichtig, was die Leute von mir halten und über mich sagen. Nun ist mir das vollkommen egal, was über mich geschrieben wird. Es wirkt alles so lächerlich im Vergleich dazu".



Schwere Kokainsucht

In der Vergangenheit sorgte sie neben ihren öffentlichen Auftritten vor allem durch ihre Kokainsucht für Schlagzeilen. 400 Pfund gab sie zu ihren besten Zeiten für das weiße Pulver täglich aus. Der Drogenkonsum zerstörte das Gesicht der hübschen Frau komplett.