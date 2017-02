Ein von Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 14:27 Uhr

Somewhere in a duck blind ?? Ein von Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) gepostetes Foto am 26. Nov 2016 um 9:34 Uhr

The adventures of Maddie and her Mee-Maw?? Ein von Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) gepostetes Foto am 19. Nov 2016 um 14:22 Uhr

Maddie Aldridge hat sich am Sonntag bei einem Unfall mit einem Offroad-Quad schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut mehreren US-Medien während eines Jagdausflugs in Kentwood in Louisiana, wo Britney Spears' Schwester Jamie Lynn (25) mit ihrem Ehemann Jamie Watson lebt.Laut "TMZ" soll der Fahrer des Wagens die Kontrolle darüber verloren haben, das Fahrzeug überschlug sich und landete dabei im Wasser. Die Achtjährige soll sich mehrere Minuten lang unter Wasser befunden haben und bewusstlos gewesen sein.Die Kleine musste nach dem Unfall mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden und ringt nun auf der Intensivstation mit ihrem Leben.