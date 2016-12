Britney Spears reagiert auf Fake-Todesmeldung

Britney Spears während ihrer "Piece Of Me"-Show in Las Vegas, 2015.

Körperlich in Topform Britney Spears zeigt abenteuerlichen Handstand

Don't underestimate the power of Charlie's ? Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 26. Dez 2016 um 13:18 Uhr

Auf dem offiziellen Twitter-Account von "Sony Music" war am 25. Dezember zu lesen: "Britney Spears stirbt bei einem Unfall. Wir werden euch bald mehr mitteilen. RIP @britneyspears." Nur wenige Minuten später wurde der Beitrag tausende Male geteilt und der Hashtag weltweit verbreitet. Doch viele Stimmen zeigten sich gleich misstrauisch über die Schock-Nachricht und nur eine halbe Stunde später meldeten sich auch schon die wahren Verantwortlichen des Accounts zu Wort und gaben Entwarnung: Britney Spears ist noch am Leben.Laut dem "Hollywood Reporter" soll die Gruppe "Our Mine" für den Hacker-Angriff verantwortlich sein und schon vergangene Woche die Twitter-Seiten von "Marvel" und "Netflix" belästigt haben. Auch die Sprecherin der Sängerin bestätigte kurz darauf bei "CNN", dass es Britney Spears gut gehe. Mittlerweile wurden alle Tweets gelöscht und "Sony" ließ verlauten: "Das Twitter-Konto von Sony Music Entertainment wurde beeinträchtigt. Dies wurde behoben. Sony Music entschuldigt sich bei Britney Spears und ihren Fans für jegliche Verwirrung."Nun hat sich auch die Sängerin selbst zu Wort gemeldet und postete auf ihrem Instagram-Account eine Collage von vier Selfies, auf denen sie "Drei Engel für Charlie"-Grimassen zieht und darunter schreibt: "Unterschätze niemals die Macht der Charlie's."