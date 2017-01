Mad love ? for this one pic.twitter.com/8qgqdIn22b — Britney Spears (@britneyspears) 13. Januar 2017

Noch im August 2016 erklärte das Pop-Sternchen beim "Carpool Karaoke" mit Star-Moderator James Corden, dass sie von Männern erstmal nichts wissen möchte. Fünf Monate späte hat es aber scheinbar doch gefunkt und Amors Pfeil traf die zweifache Mutter mitten ins Herz."Verrückt verliebt in den hier", zwitscherte die 34-Jährige am Freitag, den 13. Januar auf ihrer Twitterseite und teilte ein Foto ihres Model-Freundes. Seit Sam Ashgar in ihrem Musikvideo "Slumber Party" mitgespielt hat, ist Britney hin und weg von dem sexy Trainer. Der muskelbepackte Schönling zeigt sich auch auf seiner Instagram-Seite gerne mal halbnackt.Seit einigen Monaten hat man Britney nicht mehr so glücklich gesehen. Scheinbar schwebt die Sängerin mit ihrem Neu-Lover auf Wolke sieben.