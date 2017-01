Brooklyn Beckham bandelt mit Sofia Richie an

Chloe Grace Moretz, Kylie Jenner & Co. Die 30 einflussreichsten Teenies der Welt

Vertrag um 130.000 Euro Brooklyn Beckham: Neues Werbegesicht für "Huawei"

Brooklyn Beckham sucht sich seine Freundinnen wohl sehr gut aus: Nach der französischen Schauspielerin Sonia Ben Ammar (17), datete der Beckham-Spross Chloe Grace Moretz (19). Nachdem sich die beiden im Sommer 2016 trennten , war er mit dem deutschen Model Adrienne Juliger (19) liiert - und nun folgt die nächste berühmte Affäre.Der 17-Jährige soll derzeit mit Model Sofia Richie anbandeln. Die beiden wurden am Donnerstagabend (19.1.) beim gemeinsamen Bowling in London gesichtet. Schon im Oktober tauchten Gerüchte auf, dass sich die beiden Promi-Kinder überaus gut miteinander verstehen würden...Ähnlich wie Brooklyn, dürfte auch Sofia Richie bei der Partnerwahl auf den Bekanntheitsgrad ihres Lovers achten. So war die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie im Sommer 2016 mit Popstar Justin Bieber (22) liiert.