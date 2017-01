Carrie Fisher & Debbie Reynolds: Öffentliche Gedenkfeier im März

Für immer im Herzen Lourd ehrt Carrie Fisher herzergreifend auf Instagram

Auf seiner Webseite schrieb Todd Fisher: "Wir werden ihre Leben mit Freunden, Familienmitgliedern und den Leuten, die sie geliebt haben, feiern - euch. Der Gottesdienst beginnt um 13 Uhr. Unmittelbar danach können alle zu ihrer letzten Ruhestätte gehen. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen und es wird nach dem first come, first served-Prinzip verfahren. Es gibt keine Tickets, diejenigen, die zuerst kommen, bekommen auch die Sitzplätze. Wenn zu viele Leute da sind, gibt es Platz in der riesigen Lobby und draußen."Auf Bildschirmen könnten die Besucher dann auch dort dem Gottesdienst beiwohnen. Bereits am 6. Januar fand eine private Beerdigung der zwei Hollywood-Legenden statt. Mutter und Tochter wurden nebeneinander im Park beigesetzt. Nun können sich auch bald die Fans von den zwei für immer unvergessenen Stars verabschieden, die im Dezember überraschenderweise verstorben sind.