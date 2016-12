Carrie Fisher: Mutter spricht über den Zustand nach Herzattacke

Während "Star Wars"-Dreh Carrie Fisher veröffentlicht Affäre mit Harrison Ford

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher erlitt auf einem Flug von London nach Los Angeles einen schweren Herzinfarkt. Die Personen an Bord hätten laut "TMZ" eine Herz-Lungen-Reanimation durchführen müssen, die Notfallsanitäter am Boden hätten dann erst nach 15 Minuten Herzdruckmassage wieder einen Puls gespürt.Das Flugzeug ist um die Mittagszeit in Los Angeles gelandet, Fisher wurde sofort ins nächste Spital gebracht. Der Vorfall habe sich eine Viertelstunde vor der geplanten Landung in L.A. ereignet. Ein sich an Bord befindender Arzt sei "lebensrettend" gewesen."Wir müssen warten und geduldig sein", sagte ihr Bruder Todd Fisher nach Bekanntwerden des Vorfalls. "Wir haben selbst kaum Informationen." Carrie Fishers Management sowie Vertreter ihrer Mutter Debbie Reynolds und ihrer Tochter Billie Lourd reagierten zunächst nicht auf Anfragen, nun meldete sich die Mutter der Schauspieler doch via Facebook zu Wort und schreibt: "Meine Tochter, Carrie Fisher, ist in stabiler Verfassung. Wenn es eine Änderung gibt, wird die Familie diese Informationen bekannt geben. Ich danke all ihren Freunden und Fans für ihre Gebete und die guten Wünsche."