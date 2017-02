Carrie Fisher hat ihren eigenen Tod vorausgesagt

Carrie Fisher bei "Backstage at the Geffen" in Los Angeles, 2014. (Foto: Reuters)

Wie der Sänger nun in einem Interview mit dem "Sunday Times Culture Magazine" verriet, habe Carrie Fisher ihren eigenen Tod vorausgesagt. Blunt könne sich zwar nicht mehr an das konkrete Datum erinnern, laut der "Sunday Times" soll es jedoch Februar 2017 gewesen sein - demnach nur wenige Monate nach ihrem tatsächlichen Sterbedatum."Fisher war meine amerikanische Mutter und eine echte Inspiration. (...) Sie stellte einen Pappaufsteller von sich als Leia vor meine Tür, mit ihrem Geburts- und Todesdatum auf ihrer Stirn. Ich versuche, mich an das Datum zu erinnern, denn es war irgendwann jetzt. Ich erinnere mich daran, dass ich fand, es sei zu früh. Sie ging mit einem Knall, so wie sie auch im Film war. Vielleicht war es eine gute Zeit, zu gehen", erzählt Blunt.James Blunt lebte während er sein Debütalbum "Back To Bedlam" (2005) aufnahm in Carrie Fishers Anwesen in Los Angeles.