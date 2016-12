Carrie Fisher und Debbie Reynolds: Gemeinsames Begräbnis

In Disneyland "Lichtschwert-Mahnwache" für Carrie Fisher

Nach plötzlichem Tod So trauern die "Star Wars"-Legenden um Carrie Fisher

Prinzessin Leia Gelöschte Star Wars-Szene zeigt Carrie Fisher in Hochform

Während Reynolds laut offizieller Mitteilung an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist, kursieren im Netz Mutmaßungen über den wahren Grund: Das Broken-Heart-Syndrome (übersetzt Gebrochenes-Herz-Syndrom) sei die eigentliche Todesursache. Das Syndrom lässt sich tatsächlich wissenschaftlich erklären: Der Körper schüttet hohe Mengen Adrenalin aus, die das Herz belasten. Der Zustand kann wie bei einem Herzinfarkt tödlich enden.Todd Fisher, der Bruder von Carrie und Sohn von Reynolds, hat nach dem Tod seiner Mutter bekannt gegeben, dass ihre letzten Worte "Ich vermisse sie so sehr. Ich will bei Carrie sein" gewesen seien, danach sei die 84-Jährige eingeschlafen.Mit einem gemeinsamen Begräbnis wolle die Familie diesem Wunsch nun nachkommen. Laut "TMZ" habe ein Familienmitglied berichtet, dass ein Doppelbegräbnis geplant sei. "Ich denke, das ist, was die beiden gewollt hätten", wird die Quelle zitiert. Die Angehörigen würden eine kleine Zeremonie im Familienkreis, gefolgt von einem großen öffentlichen Gedenkgottesdienst, favorisieren.