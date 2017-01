Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Trauerfeier für Carrie Fisher und Debbie Reynolds

Nach dem Tod der "Prinzessin Leia"-Darstellerin am 27. Dezember letzten Jahres wurde viel über die Ursache ihres Todes spekuliert. Laut "TMZ" soll die Todesursache nun klar sein.Wie bereits vermutet, soll ein plötzlicher Herzstillstand als Grund für den Tod der Schauspielerin in der Sterbeurkunde angeführte sein. Das "Los Angeles County" möchte aber dennoch weitere Untersuchungen vornehmen, um den genauen Grund des Herzstillstandes zu klären.Ihre Mutter Debbie Reynolds hingegen, die im Alter von 84 Jahren starb, entschlief nachdem sie eine intrazerebrale Blutung durchlitten hatten, die zu einer gerissenen Ader und somit zu einer Gehirnblutung führte.Der Totenschein, der "TMZ" vorliegt, listet ebenfalls Bluthochdruck als einen dem Schlaganfall zugrundeliegenden Faktor auf.Die Neuigkeiten wurden bekannt, nachdem den beiden bei den "Golden Globes" am Sonntagabend, den 8. Januar Tribut gezollt wurde. Carries Halbschwester,Joely Fisher, besuchte ebenfalls die Zeremonie und zeigte nach der Hommage gemischte Gefühle: "Ich denke an ihre einmaligen und unvergleichbaren Karrieren, wenn ich solche Tribute sehe. Die 'Globes' ehren die besten Leistungen des Jahres und die besten des Lebens. Ich bin stolz und traurig und spüre den gleichen Abgrund, der sich allen auf diesem Planeten öffnet. Ich habe mich dazu entschieden, heute rauszugehen, um meine Mädchen zu ehren. Und ich werde diese Damen feiern. Ich denke, dass wir alle super stolz sind."Carrie und Debbie wurden nebeneinander auf dem "Forest Lawan Memorial Park"-Friedhof beerdigt. Zudem soll es noch dieses Jahr ein öffentliches Mahnmal geben.