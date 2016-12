Nach plötzlichem Tod So trauern die "Star Wars"-Legenden um Carrie Fisher

Vor Kurzem berichtete sie während einer Promo-Tour für ihre Autobiografie "The Princess Diarist" über ihre Erlebnisse als Prinzessin Leia am Set von "Star Wars". Dabei dachte sie auch über den Tod nach. "Ich hab überhaupt keine Angst wenn es ums Sterben geht. Ich habe nur Angst, vor dem Schmerz. Ich habe einigen Menschen beim Sterben beigestanden und es hat ganz und gar nicht nach Spaß ausgesehen", gesteht die Schauspielerin während eines Interviews mit dem "Rolling Stone".Auch darüber, wie sie gerne Abschied nehmen würde, hatte die 60-Jährige schon nachgedacht: "Wenn es so weit ist, möchte ich Personen um mich haben, die ich wirklich mag. Und natürlich bin ich selbst auch dabei", berichtet sie humorvoll, ja vielleicht makaber, über die Vorstellung ihres eigenen Todes.Nun ist aber dieser Vorstellung die gnadenlose und erschütternde Wahrheit gewichen. Immerhin wurde ein Wunsch der "Star Wars"-Ikone erfüllt: Ihre geliebten Familienmitglieder wachten in den vergangenen Tagen an ihrem Krankenbett und ließen sie nicht aus den Augen.