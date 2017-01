Carrie Fishers Tochter bedankt sich für Fan-Support

??‍?‍?? Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Ein von Billie Lourd (@praisethelourd) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 10:09 Uhr

"All eure netten Worte und Gebete im Verlauf der letzten Woche zu hören, hat mir Stärke in einer Zeit gegeben, in der ich nicht dachte, dass Stärke gar nicht existieren kann", schrieb Billie Lourd. "Es gibt keine Worte dafür, wie sehr ich meine Adababa und mein einzigartie Momby vermissen werden. Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich."Das Bild, das die 24-Jährige auf Instagram postete, zeigt sie als junges Mädchen neben ihrer Großmutter und Mutter. Wie Carrie Fisher ist auch Billie Lourd bereits Teil des "Krieg der Sterne"-Universums. In "Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht" war sie in einer Minirolle zu sehen. Lourd soll nun auch über das Kinoschicksal der von Fisher verkörperten Prinzessin Leia entscheiden.