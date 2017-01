Für verstorbenen Ehemann Celine Dion möchte ein Tattoo

In den Aufnahmen ist René zum Beispiel bei seiner Hochzeit, bei der Arbeit oder mit seinen Kindern René-Charles und den Zwillingen Eddy und Nelson zu sehen."Heute, 14. Januar, ist es ein Jahr her, dass René uns verlassen hat. Er wird für immer in unseren Herzen sein", schrieb das Team von Celine Dion auf Facebook, wo der Clip in nur wenigen Stunden bereits mehrere Millionen Mal angeschaut wurde.In den Kommentaren sind aufmunternde Worte zu finden sowie ein Text, der besonders heraussticht. "Eine Liebe wie diese lässt den Himmel neidisch werden. Ich kann mir den Schmerz, die Liebe meines Lebens zu verlieren, nicht vorstellen und möchte es auch nicht. Doch solch eine Liebe gekannt zu haben, ist das größte Geschenk überhaupt. Wir bewundern dich so sehr Celine. Deine Stärke inspiriert uns alle!"