Es ist ein Junge Charlotte Würdig: Das Baby ist da

Charlotte Würdig ist topfit Sidos Liebste zeigt ihren sexy After-Baby-Body

Die 38-Jährige hatte nach ihrem zweiten Kind hart für ihre Figur gearbeitet und sich in Top-Form gebracht. Dennoch ist der Körper der hübschen Blondine nicht so perfekt, wie viele Fans annahmen. Auf dem Instagram Foto sitzt die Powerfrau in einem bauchfreien Sport-Outfit und zieht an ihrer hängenden Haut am Bauch.Dazu kommentiert die Ehefrau von Rapper Sido: "Ich bin eine Frau und es ist TOTAL normal. Es sind die Spuren der schönsten körperlichen Reise der Welt". So viel Ehrlichkeit und Selbstbewusstsein kommt auch bei den Fans gut an. Der Beitrag erntete ordentlich Likes und motivierte viele Leser. "Toll, dass du dazu stehst, du machst vielen Frauen Mut damit", schreibt ein Fan