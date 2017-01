Happy Birthday Chelsea Handler gratuliert Reese Witherspoon mit Nacktselfie

Chelsea Handler, die eine der härtesten Gegnerinnen Trumps ist, macht die Kardashian-Familie für den Ausgang der Wahl verantwortlich. In einem Interview mit "Variety.com" wurde die Komikerin gefragt, ob die Medien Hillary Clinton unfair behandelt haben. "Absolut. Zu 100 Prozent", sagte die 41-Jährige.Doch was hätte die Presse besser machen können? "Hört auf damit, Trump so sehr zu decken. Sie behandelten ihn vorwiegend als Entertainer. Es war eine Reality Show. Wir haben uns in eine Reality Show verwandelt. Ich persönlich gebe den Kardashians die Schuld. Das Anfang vom Ende waren die Kardashians. Die Art, wie diese Leute sich aufplusterten und nicht wieder verschwanden, war surreal."Und Chelsea Handler legt nach: "Wir blicken auf einen Mann, der wütend wird, wenn die ‚Vanity Fair‘ sein Restaurant schlecht bewertet. By the way…waren Sie je in diesem Restaurant? Das ist der größte Haufen Müll, in den man je hineinspaziert ist. Es sieht aus wie eine Flughafen-Lounge im Südwesten. Einfach nur schlecht."Harte Worte der Komikerin, doch sie betet dafür, dass Donald Trump doch noch irgendwie gestoppt und aus dem Amt gejagt werden kann."Ich hoffe es. Aber wie sollen sie ihn da rausbekommen? Er hält sich nicht an Regeln und Gesetze. Sie müssten ihn körperlich entfernen. Es wird immer klarer, was für ein Soziopath er ist."