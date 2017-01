Streit bei Basketball-Spiel Chris Brown: Wieder Ärger mit der Polizei

Rapper 50 Cent verkündete in einem Video: "Hör zu Mike, sie sagten mir, dass Floyd Soulja Boy trainieren wird, also sagte ich ihnen, dass ich für Chris Brown Mike Tyson besorge". Und Mike Tyson antwortete direkt: "Ja, Soulja Boy wird abgeschossen!".Chris Brown teilte das Video auf seiner eigenen Instagram-Seite, wo 50 Cent in einem weiteren Video sagte: "Ich denke, dass Floyd ihn trainieren will, damit er mich schlagen kann. Aber ich hatte gerade ein Telefonat mit Mike Tyson und er wird Chris Brown trainieren. Das wird eine Show! Wenn ich eine Show mache, dann richtig!".Der Streit zwischen den beiden ging los, nachdem Chris Brown dem 26-jährigen Rapper androhte, gegen ihn zu kämpfen, nachdem dieser ein Foto von seiner Ex-Freundin Karrueche Tran geliked hatte. Doch nun scheint aus der Drohung Ernst zu werden.