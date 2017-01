Bei den American Music Awards Chrissy Teigen entschuldigt sich für Nackt-Blitzer

Die Ehefrau von John Legend verbreitet die Message: Die Schwangerschaftsstreifen gehören dazu und sind nichts schlimmes. Über vier Tausend mal wurde das Bild bereits auf Twitter geteilt.Eine Userin schreibt: "Danke dir. Es ist so wichtig, Dinge wie Dehnungsstreifen und Cellulite in der Gesellschaft zu normalisieren. Danke."Viele bedanken sich bei Teigen für so viel Selbstbewusstsein. Einige bezeichnen sie sogar als Heldin. Bereits vier Monate nach der Geburt hatte sie bei Snapchat ein Video ihrer Oberschenkel mit den Dehnungsstreifen veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "LOL Meine Beine haben ihren Tribut gezollt."Ihr Kind bekam die 31-Jährige im April 2016. Dem Magazin "People" hatte sie sogar verraten, dass sie sich via künstlicher Befruchtung eine Tochter ausgesucht habe: "Ich habe diese Entscheidung getroffen...Nicht nur, dass ich ein Mädchen bekomme. Ich habe einen weiblichen Embryo ausgesucht. Ich wählte sie und sagte: Lasst uns dieses Mädchen nehmen.'"