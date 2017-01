Große Sorge Collien Ulmen-Ferndandes: So krank ist sie wirklich

Die brisanten Fotos der vermeintlichen Turteltäubchen sind vor kurzem an die Öffentlichkeit geraten und vom "inTouch"-Magazin abgedruckt worden.Fans fragen sich nun, welche Bedeutung hinter den Schnappschüssen stecken. Schließlich ist die Moderatorin seit 2011 mit Schauspieler und "Tatort"-Kommissar Christian Ulmen verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter und gelten eigentlich als skandalfreies Pärchen.Die Fotos von Kay One und Collien wirken professionell gemacht und scheinen keine Paparazzi-Aufnahmen zu sein. Vielleicht spielt die Moderatorin nur in einem Musik-Video von dem Rapper mit. Eigentlich eine sinnvolle Erklärung, wäre da nicht der Facebook-Ausraster von Ulmen, der auf der Pinnwand von Kay One folgendes gepostet hat: "Ehrenlose Hure! Also du, Kay, bist ne Hure! Schwein!".Der Musiker konterte eher unterkühlt und trocken: "Was willst du machen? Auf ne Leiter klettern und mir eine Ohrfeige verpassen? Hahahahahaaha."Ein geschmacksloser Scherz, gelungener PR-Gag oder doch Ehe-Bruch? Laut "inTouch" hat sich noch keiner der Beteiligten zu den Bildern geäußert. Nur Kay One ließ seine Fans wissen: "Hauptsache Collien geht es gut. Das ist das Wichtigste." Beleibt also weiterhin spannend, was es mit den Fotos auf sich hat.