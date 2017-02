Daniela Katzenberger erntet Shitstorm

Meistgesuchte Promis Katzenberger stößt Fischer vom Google-Thron

Warum? Weil auf dem süßen Schnappschuss Daniela Katzenberger und Sophia mithilfe eines iPads lernen, wie die 30-Jährige zum Bild schreibt: "Kinder-Lernprogramm. Kriegt ihr davon auch immer so einen Ohrwurm?". Fans der Blondine meinen nun, dass sich eine Einjährige besser mit altersgerechten Spielsachen beschäftigen sollte, statt mit einem iPad.Einige Kommentare lauten etwa: "Demnächst werden die Kinder noch mit dem Tablet in der Hand geboren. Egal welche Zeiten sind, eine Einjährige gehört nicht vors Tablet" oder "Man sollte Kinder in diesem Alter anders beschäftigen" und "Es muss in dem Alter nicht nicht sein. Man kann Musik hören, singen und Bücher schauen."Andere wiederum verteidigen die junge Mami und schreiben: "Wir befinden uns in 2017 Leute!!!! Fahrt mal ein Gang runter, sowas spiessiges. Zeiten ändern sich."