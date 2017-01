Von Bowie bis Michael Diese Musiker sind im Jahr 2016 gestorben

Auch Auftritte waren geplant David Bowie arbeitete vor seinem Tod an neuer Musik

"Blackstar" wurde nur zwei Tage vor seinem Tod veröffentlicht, weshalb er auch nicht mit seinem Tod gerechnet haben soll. In der Dokumentation "David Bowie: The Last Five Years" sagt Johan Renck, der das Video zum Song "Lazarus" drehte, das den Star im Krankenhausbett zeigt, dass das Konzept nichts mit dessen Krankheit zu tun hatte."David sagte zu mir, dass er ein einfaches Musikvideo haben wollte. Und ich sagte ihm, dass es 'Lazarus' heißt und er im Bett liegen sollte. Es ging mir dabei um den biblischen Aspekt und hatte nichts mit seiner Krankheit zu tun. Ich habe erst später davon erfahren, als wir gerade in den Aufnahmen steckten, dass es vorbei sei, sie die Behandlung abbrechen würden, weil die Krankheit gewonnen hätte".Die Dokumentation, die am Samstag auf dem britischen Sender BBC Two ausgestrahlt wird, soll eine Art Fortsetzung von Francis Whatelys "David Bowie: Five Years" sein, das vor drei Jahren gezeigt wurde und mit einem BAFTA-Award ausgezeichnet wurde.