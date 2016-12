Trauer um "Prinzessin Leia" Herzversagen: Carrie Fisher ist tot

Nach plötzlichem Tod So trauern die "Star Wars"-Legenden um Carrie Fisher

#DebbieReynolds has just died. This is too hard to comprehend. Beautiful, talented, devoted to her craft, she follows Carrie, dead days ago. — Bette Midler (@BetteMidler) December 29, 2016

?????????? wow...... this sad news makes me wanna hug my mama and never let go...... pic.twitter.com/WX7vN63x0k — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 29, 2016

I'll never say no to you... pic.twitter.com/bZjB92d7W2 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) December 29, 2016

I'll never say no to you... pic.twitter.com/bZjB92d7W2 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) December 29, 2016

I can't imagine what Carrie Fisher and Debbie Reynolds' family are going through this week. I send all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 29, 2016

"Sie ist nun bei Carrie", teilte ihr Sohn Todd Fisher den Medien am Mittwoch mit. Die genaue Todesursache der beliebten Hollywood-Mimin steht noch nicht fest.Noch am Mittwoch wandten sich zahlreiche Stars auf Twitter, um ihre Trauer über den nächsten tragischen Verlust kundzutun.