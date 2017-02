Demi Lovato: Villa von Schlamm-Lawine erfasst

Auszeit vom Showbiz Demi Lovato will jetzt MMA-Kämpferin werden

Demi Lovato really bought a 8m dollar home for the hell of it pic.twitter.com/gnbn6vLroK — dilara (@JournaIsDeluxe) 31. Januar 2017

Ihre Villa direkt am Berghang hat eine atemberaubende Aussicht, vier Schlafzimmer, fünfeinhalb Bäder, einen Pool und einen Whirlpool. In solch einem Gebäude mit schöner Lage zu wohnen, ist wohl der Wunsch vieler Menschen.Doch für die Sängerin verwandelte sich ihr anfänglicher Traum in einen Alptraum. Wie unter anderem die "Bunte" schreibt, rutschte am Montagabend nämlich wegen starker Regenfälle eine Schlamm-Lawine in Demi Lovatos Einfahrt. Diese riss nicht nur Bäume und Pflanzen mit sich, sondern zerstörte auch Stromkabel und verschüttete gar ein Fahrzeug.Laut des US-Lokalsender KTLA evakuierte die Feuerwehr fünf angrenzende Häuser. Auch Lovatos Villa ist wegen Abrutschgefahr vorerst nicht mehr bewohnbar.