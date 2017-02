Wie die "Bild" berichtet, hat das Gericht Calantha Wollny zu zwei Wochen Jugend-Arrest und einem sozialen Trainingskurs verurteilt. Die 16-Jährige habe im August eine Mitschülerin mit Pfefferspray attackiert, bestreitet die Tat aber nach wie vor. Innerhalb einer Woche kann sie gegen das Urteil in Berufung gehen.Calantha ist Teil der TV-Großfamilie "Die Wollnys" , deren Reality-Soap zurzeit mittwochs bei RTL 2 am Hauptabendprogramm steht. Die 16-Jährige machte erst kürzlich von sich reden, als sie ihre Verlobung mit ihrem Freund Mason via Facebook bekannt gab.