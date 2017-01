Island Vibes ??? Ein von Khloé (@khloekardashian) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 13:55 Uhr

Derzeit befindet sich die 32-Jährige im Familien-Urlaub auf Costa Rica, von wo sie ihren Fans täglich sonnige Grüße via Instagram und Snapchat schickt. Doch statt Sommer-Stimmung zu verbreiten, machen sich ihre Follower sorgen.Für ihr neuestes Selfie erntet die Schwester von Kim Kardashian (35) nämlich folgende Kommentare: "Du siehst so anderes aus, was ist passiert?" oder "Hübsch, aber das bist doch nicht du".Irgendwie verständlich, schließlich wirken Khloés Lippen voller, ihre Nase schmaler, die Wangen aufgepolstert und auch die Augenfarbe ist eine andere.Eine solche Verwandlung ist bei den Kardashian-Schwestern ja eigentlich nichts ungewöhnliches, doch gerade weil die 32-Jährige nicht so perfekt wie der Rest ihrer Familie wirkte, war sie die Sympathischste des Clans. Zumindest bis sie den Entschluss fasste, ihr Leben komplett zu ändern und 20 Kilogramm abzuspecken.Doch passend zum Revenge-Körper hat sich Khloé scheinbar auch ein Revenge-Gesicht beim Beauty-Doc machen lassen. Schade!