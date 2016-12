(Foto: Instagram)

Cindy Crawford's Tochter Kaia Gerber wird ihrer Topmodel-Mama immer ähnlicher

Freundschaft oder Liebe? Drake und J-Lo: Kuschelfoto auf Instagram

VIP-Bilder des Tages 28.12.2016: Die Nachricht vom Tod der "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher geht um die Welt. Wegbegleiter, Kollegen und Fans trauern um die Prinzessin-Leia-Darstellerin. (Foto: imago stock & people )

Urlaubsreif zeigt sich US-Model und Schauspieler Casey Levens (28). Seinen über 14.000 Fans gefällt es: "Danke Gott für diesen Anblick", so eine Userin. instagram.com/ clevens11Filmreif ist der Auftritt von "Toast" (li., mit unbekanntem Partner): Das Spaghetti-Essen des New Yorker Cavalier King Charles Spaniel erinnert an die berühmte Szene aus Walt Disneys "Susi und Strolch". Ob noch geküsst wurde? instagram.com/toastmeetsworld