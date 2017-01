17.01.2017: Ashley Williams zeigt ihren Babybauch. Obwohl die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Victoria in der Sitvom "How I Met Your Mother" bekanntgeworden ist, erst vergangenes Jahr eine Fehlgeburt erlitten hat, ließ sie sich nicht unterkriegen. Im Frühjahr ist es so weit und ihr Sohn Gus bekommt einen kleinen Bruder!

(Foto: imago stock&people (imago stock&people))