(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

VIP-Bilder des Tages 22.01.2017: Model Lena Gercke postet einen Schnappschuss vom Eisstockschießen und fragt ihre Fans: "So ein schöner Tag heute, seid ihr auch draußen in der Kälte?" (Foto: Instagram / @lenagercke)

Echt heiß! Überraschung für (vor allem weibliche) Fans von Robbie Williams (42): Für Werbeaufnahmen eines Gewinnspiels enthüllte der britische Popstar fast alles! Außer dem "Surprise"-Tattoo (wurde nachträglich eingefügt) soll alles echt sein... instagram.com/robbIMGilliamsEcht kalt! Achtung, Frostbeulen! Supermodel Emily Ratajkowski (25) geht nicht immer so mit ihrem Hund Gassi. Bei einem Shooting mussten die US-Schönheit (und ihr süßer Begleiter?) aber jetzt die Zähne zusammenbeißen – in New York hatte es knapp vier Grad über null. instagram.com/emrata