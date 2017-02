(Foto: Instagram)

Frau und Kinder wohlauf Pharrell Williams freut sich über die Geburt von Drillingen

Arme Bella Hadid Hat The Weeknd seine Ex mit Selena Gomez betrogen?

VIP-Bilder des Tages 31.01.2017: Kim Kardashian ist ein großer Fan der Atkins Diät. Damit ja kein Fett zu viel auf den Teller kommt, kocht die Reality-Queen lieber selbst. (Foto: Instagram/Kim Kardashian)

Doppelpack Unglaublicher Erfolg: Innerhalb weniger Monate haben die deutschen Zwillinge Lisa und Lena (13) auf Instagram 8,9 Millionen Follower! Was war die Leistung? Die Teens erstellen per "musical.ly-App" Kurzvideos, in denen sie zu bekannten Popsongs tanzen und ihre Lippen bewegen. instagram.com/lisaandlenaHuckepack Zwei Blondinen unter sich: Beim Urlaub in Dubai traf Model Nina Agdal auf dieses Kamel – der putzige Paarhufer wollte der Schönheit auch gleich einen dicken Schmatz aufdrücken, Frau Agdal aber nur eine Runde reiten. instagram.com/ninaagdal/