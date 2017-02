(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

VIP-Bilder des Tages 16.02.2017: Katherine Heigl war bei James Cordens "The Late Late Show" zu Gast und teilt ein Selfie aus dem Backstage-Bereich. (Foto: Instagram / @katherineheigl)

Trip. Gäbe es den Begriff Weltenbummler noch nicht, müsste man ihn für Cassandra De Pecol (27) erfinden. In 18 Monaten besuchte die Amerikanerin (kuschelt hier in Johannesburg mit einer Raubkatze) alle Länder der Welt – Rekord! instagram.com/expedition_ 196Hip. Ex-US-Präsident Barack Obama mit hochgebundenen Dreadlocks, Kreml-Chef Wladimir Putin mit Bart und Tattoo: Der israelische Künstler Amit Shimoni verwandelt politische Führungspersönlichkeiten in coole Hipster – 11.000 Fans gefällt es. instagram.com/amitshimoni