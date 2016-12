Diese Stars nahmen 2016 Abschied

Jahresrückblick 2016 Das waren die größten Aufreger in der Welt der Promis

Schon Anfang 2016 versetzte eine Todesmeldung die Welt in Trauer: Am 10. Jänner verstarb mit Pop-Legende David Bowie einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit. Der Superstar erlag nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag seinem Leberkrebs.Nur kurze Zeit später folgte die nächste tragische Nachricht: Auch "Harry Potter"-Star Alan Rickman verlor seinen Kampf gegen den Krebs. Neben Bowie, hat die Musikwelt im Jahr 2016 noch viele weitere ganz große Stars verloren: So ist auch Prince im April völlig überraschend verstorben, genauso wie Leonard Cohen im November und zuletzt am 25. Dezember George Michael Ebenfalls einige Hollywood-Größen ließen in den vergangenen zwölf Monaten ihr Leben: Neben Rickman, musste die Filmszene auch den Verlust von Bud Spencer und Gene Wilder verkraften.