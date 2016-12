Kandyland-chic ? Thank you @jeffleatham for helping me transform my home this Christmas!! I invited @archdigest to film the magical transformation! Watch the video on ArchitecturalDigest.com ?#christmas #besttimeoftheyear #happyholidays Ein von Kris Jenner (@krisjenner) gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 7:32 Uhr

Madeleine auf Heimatbesuch Schwedische Royals bereiten sich auf Weihnachten vor

Statt Hochzeit Prinz Harry und Meghan Markle: Weihnachtseinkauf in London

Kekse werden gebacken, Bäume ausgesucht und in Amerika sogar schon geschmückt. Blinkende Lichterketten und bunte Kugeln schmücken die Nadeln - und zum Teil auch die Promis selbst - und die Kleinen bekommen beim Anblick funkelnde Augen. Friedlich und Familiär erwartet man Weihnachten - auch in Hollywood.Viele Stars können das Weihnachtsfest ebenfalls kaum erwarten und schmücken, was das Zeug hält. Christkindlmärkte werden ebenfalls besucht und wenn man zufällig dem Weihnachtsmann über den Weg läuft, müssen auch die Erwachsenen ein Foto mit ihm schießen.Bitte umblättern...