"Castle On The Hill" und "Shape Of You" Ed Sheeran lässt endlich neue Musik hören

Gegenüber "Signal 1 Radio" gestand er: "Ich wusste nicht, wie sportlich ich auf Tour war. Meine Diät bestand aus Pizza und Bier, aber weil ich nachts zwei Stunden arbeitete, war ich echt in Form. Ich beendete die Tour und aß weiterhin Pizza und Bier. Plötzlich habe ich in nichts mehr reingepasst. Ich dachte: 'Alle meine Klamotten sind eingelaufen'".Daran wollte der Sänger etwas ändern und mit der Hilfe von seiner Freundin Cherry Seaborn entwickelte er einen intensiven Trainingsplan: "Ich habe zehn Minuten pro Tag trainiert, ohne Ausnahme - Intervalle von 30 Sekunden sprinten und 30 Sekunden joggen. Der entscheidende Punkt ist, keinen Tag auszulassen, sonst musst du eine Stunde machen".Ed Sheeran meldete sich mit zwei neuen Songs zurück. "Shape of You" und "Castle on the Hill" sind seine neuesten Hits. Das Video zu "Shape of You" ist auch ein Grund, warum er wieder in Form kommen wollte. Zum ersten Mal können seine Fans ihn oben ohne bestaunen. In dem Musikvideo macht er Klimmzüge."Weißt du was? Wir haben gefilmt und dann meinten sie: 'Gut, wir werden Klimmzüge machen'. Ich bin wirklich kein gesunder, fitter Typ und erwiderte: 'Ich kann einen einzigen Klimmzug.' Sie haben mich gezwungen sechs oder sieben hintereinander weg zu machen, während sie mich filmten", so der 25-Jährige.