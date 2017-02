VIP-Bilder des Tages 06.02.2017: Lady Gaga lieferte eine atemberaubende Halftime Show zur Super Bowl in Houston. (Foto: Instagram / @ladygaga)

Edona James hatte behauptet, der Boxer Christian W. (38) habe sie in seiner Wohnung vergewaltig. Der Angeklagte leugnete und sagte, der Sex sei einvernehmlich und gegen die Bezahlung von 300 Euro passiert.Im Zuge des Prozesses soll die Klägerin mit einer Zeugin per WhatsApp Kontakt aufgenommen haben, um sie zu einer Falschaussage zu bewegen. James wurde am Montag in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt.Dann gestand sie, die Vorwürfe gegen den Boxer nur erfunden zu haben. "Es gab keine Vergewaltigung", sagte sie unter Tränen. "Ich bereue das zutiefst, dass ich diesen Fehler begangen habe".Auf die Frage der Staatsanwältin, ob sie durch die Lüge ihren Bekanntheitsgrad erhöhen wollte, sagte sie: "Kann sein". Wegen der "Vermarktung der Vergewaltigung" fordert die Staatsanwaltschaft nun zwei Jahre Haft ohne Bewährung.