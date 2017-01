Ellen DeGeneres: Keine(r) hat mehr Trophäen als sie

Road to the Oscars Die People's Choice Awards Sieger im Bereich Kino

Drei Preise für Ellen DeGeneres "People's Choice Awards": Die Gewinner im Bereich TV

People's Choice Awards 2017 Fifth Harmony (Foto: AP)

People's Choice Awards Johnny Depp: Emotionale Dankesrede an seine Fans

People's Choice Awards 2017 Hot Mama: J.Lo mit Traumkurven am roten Teppich

Die 58-Jährige gewann den Preis als beste Talkshow-Moderatorin, einen Preis für die Vertonung des erfolgreichen Films "Findet Dorie" und erhielt einen Preis für ein Video mit Britney Spears in der Kategorie "Komödiantische Zusammenarbeit". Ellen DeGeneres kann nun auf eine stolze Anzahl von 20 Trophäen blicken und ist damit Rekordhalterin. Justin Timberlake überreichte ihr die Auszeichnungen und erklärte: "Sie ist eine meiner engsten Freundinnen. Ich liebe sie sehr. Sie ist einer der besten Menschen auf diesem Planeten und niemand hätte es mehr verdient."Auch Tom Hanks durfte sich über einen Preis freuen, er wurde zum beliebtesten Drama-Schauspieler gewählt. Damit hat Hanks sechs Trophäen. Blake Lively erhielt ihren ersten "People's Choice Award" für das Drama "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe". Als die beliebtesten Schauspieler wurden Ryan Reynolds und Jennifer Lawrence gekürt. Johnny Depp erhielt die Auszeichnung als Film-Ikone und begeisterte das Publikum mit einer emotionalen Rede. Es war sein erster, öffentlicher Auftritt seit der Scheidung von Amber Heard. Depp bedankte sich unter Tränen für die Unterstützung seiner Fans in dieser schwierigen Zeit.