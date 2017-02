Ein von Ellen (@theellenshow) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 16:18 Uhr

Meist-geliktes Bild aller Zeiten Babybauch von Beyoncé bricht Instagram-Rekord

Arguing over whether this is really necessary..... @ellenpompeo Ein von Camilla Luddington (@camillaluddington) gepostetes Foto am 3. Feb 2017 um 15:42 Uhr

Me too! Ein von Ellen (@theellenshow) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 12:07 Uhr

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Die "The Ellen Show"-Gastgeberin hat via Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem George Clooney die freudigen Nachrichten verkündet. Er hält ein Schild, auf dem geschrieben steht: "Wir erwarten Zwillinge!"Die Foto-Montage von Ellen DeGeneres ist eine Anlehnung an Beyoncé Knowles Babybauch-Foto, mit dem die Sängerin kürzlich die Nachricht über ihre Schwangerschaft verkündet und sogar einen Instagram-Rekord damit aufgestellt hat.Zahlreiche Fans und Promis haben das kunstvoll inszenierte Foto daraufhin nachgestellt - u.a. der Cast der beliebten Krankenhausserie "Grey's Anatomy".