21.01.2017: Model Emily Ratajkowski postete ein Foto von einem Fotoshooting in New York: Die 25-Jährige muss Mitte Jänner in Dessous über die Straßen der amerikanischen Metropole laufen - "Arbeit ist hart", scherzt sie.

Shooting today in NYC mid-January in 40 degree weather in MY UNDERWEAR. Working hard lol ???? Ein von Emily Ratajkowski (@emrata) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 12:52 Uhr

Für ein Unterwäsche-Fotoshooting musste das britische Model Emily Ratajkowski Mitte Jänner nur in Dessous bekleidet durch die Straßen von New York schlendern. Mit an ihrer Seite: ein Jack Russell Terrier.Die 25-Jährige teilte ein Foto vom Shooting mit ihren Fans auf Instagram und schreibt schmunzelnd dazu: "Shooting Mitte Jänner in New York bei 4 Grad in meiner Unterwäsche. Harte Arbeit. LOL" Beim Anblick der schönen Dunkelhaarigen wird's zumindest den Fans heiß...