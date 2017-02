Gleichberechtigung Emma Watson verteidigt den Feminismus

Kaum hatte die Aktrice die prestigeträchtige Auszeichnung für ihre humanitäre Arbeit entgegengenommen, verkündete sie auch schon, dass ihr Kampf für eine gerechtere Welt noch lange nicht vorbei sei: "Dies ist kein Jahr, in dem wir euch erlauben, stumm zu sein. Dies ist das Jahr, in dem die Stimmen der Frauen gehört werden."Watson gab sich aber auch bescheiden: "Ich bin nicht sicher, ob ich es verdiene, aber ich nehme es an. Es ist so eine Ehre." Die 26-Jährige setzt sich seit Jahren für mehr Geschlechtergleichheit ein. Gemeinsam mit "UN Women" leitet die Schauspielerin die Kampagne "HeForShe". Auf dem Online-Portal "Goodreads" gründete sie zudem den interaktiven Buchclub "Our Shared Shelf", um sich mit interessierten Lesern über feministische Themen auszutauschen.Den Award nahm Watson aus der Hand der englischen Journalistin Caitlin Moran entgegen. Eine ganz besondere Ehre, wie sie gestand: "Es ist ein Traum. Ich habe ihre Bücher vor über vier oder fünf Jahren gelesen und konnte nicht aufhören, zu lachen und zu weinen. Dass sie mir heute Abend einen Preis überreicht, ist mehr als großartig."Weitere prominente Gäste auf dem Event des Modemagazins waren Beth Ditto, Thandie Newton, Debbie Harry, Vivienne Westwood und Riz Ahmed. Letzterer wurde für seine Rolle in "Rogue One: A Star Wars Story" ausgezeichnet.Woman of the Year - Emma WatsonBritish Brand of the Year - Christopher Bailey, BurberryStyle Icon - Debbie HarryBreakthrough Actress - Sasha LaneAlbum of the Year - Christine and the QueensEmerging Brand of the Year - Kym ElleryBritish Designer - ErdemH&M Conscious Award - Orsola De CastroActor of the Year - Riz AhmedModel of the Year - Damaris GoddrieFashion Director's Choice - Simon Jacquemus