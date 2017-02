Er will sie heiraten Hilary Duff hat Ärger mit einem Fan

Das Promi-Portal bezieht seine Informationen aus anonymen Quellen innerhalb des Polizeiapparats. Comrie soll das mutmaßliche Opfer am vergangenen Samstag (11. Februar) in einer Bar getroffen und mit in seine Wohnung genommen haben. Die Frau gibt an, dort mehrfach von Comrie vergewaltigt worden zu sein und anschließend unverzüglich das Cedars-Sinai Medical Center aufgesucht zu haben.Mike Comrie leugnet den Sex nicht, gibt laut "TMZ" aber an, es habe sich um einvernehmlichen Verkehr gehandelt. Einen offiziellen Kommentar von Hilary Duffs Ex gibt es aber noch nicht. Pikantes Detail am Rande: Eine zweite Frau war ebenfalls involviert. Diese hat Comrie bisher nicht angezeigt.Hilary Duff war von 2010 bis 2016 mit Mike Comrie verheiratet gewesen. Das Sorgerecht für den 2012 geborenen, gemeinsamen Sohn wurde Duff zugesprochen. Comrie beendete seine Eishockey-Karriere 2011. Er hatte unter anderem für die New York Islanders, die Edmonton Oilers und die Pittsburgh Penguins gespielt.