Fake-Meldung über Sarah Lombardis Tod im Netz

Fakemeldung über Sarah Lombardis Tod im Netz (Foto: Screenshot/Newshoopi.com)

Eine geschmacklose, gefälschte Meldung machte am Montag die Runde im Netz: Sarah Lombardi sei bei einem Autounfall gestorben. Ein Onlineportal verbreitete diese Fake-Schlagzeile via Facebook und postete sogar ein Foto von einem gescrashten Wagen neben ein Bild von Sarah."Gegen 13 Uhr kam der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Ein Lkw-Fahrer, der zufällig an die Unfallstelle kam, leistete sofort erste Hilfe", hieß es auf der Webseite "Newshoopi", die nun nicht mehr aufrufbar ist.Dass die Empörung der Fans über diese dreiste Aktion groß ist, überrascht wenig: So stellen sich viele User hinter die 24-Jährige und meinen: "Sowas ist nicht lustig" oder "Unterste Schublade...mir fehlen die Worte." Sarah Lombardi selbst hat sich noch nicht zu der makaberen Aktion geäußert.Es ist allerdings leider nicht das erste Mal, dass Promis im Netz fälschlicherweise für tot erklärt wurden.